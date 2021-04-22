Сотрудника штаба Навального в Томске Никиту Байгулова арестовали на восемь суток

В Томске на восемь суток арестовали сотрудника штаба Алексея Навального Никиту Байгулова. Об этом рассказали в телеграм-канале томского отделения штаба оппозиционного политика.

«Организатор и ведущий вчерашнего митинга, сотрудник нашего штаба Никита Байгулов получил восемь суток административного ареста. Решение вынес судья Дмитрий Борисов», — заявили в штабе.





Руководитель томского штаба Ксения Фадеева добавила, что Никита Байгулов уже сутки отсидел в РОВД, поэтому выйдет на свободу через неделю. Суды по двум другим сотрудникам штаба Андрею Фатееву и Игнату Купцову еще не начались, они все еще находятся в отделе полиции.





Ранее сообщалось, 21 апреля в Томске прошла акция в поддержку Алексея Навального. После митинга полицейские стали задерживать участников. Позже в томский штаб Алексея Навального пришла полиция с обыском и задержали руководителя штаба Алексея Навального Ксению Фадееву и ее заместителя Андрея Фатеева. Через несколько часов Ксению Фадееву отпустили из полиции. Сотрудники штаба Андрей Фатеев, Никита Байгулов и Игнатий Купцов провели ночь в РОВД. Их обвиняют в организации митинга. Всего томские полицейские возбудили не менее 27 административных дел в отношении участников митинга.