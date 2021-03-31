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31 марта,
2021
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Новости

Сотрудника колонии в городе Асино будут судить за взятки и покупку наркотиков

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Асиновская городская прокуратура обвинила местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 228 УК РФ (пособничество в покушении на приобретение наркотических средств). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сотрудника колонии в городе Асино будут судить за взятки и покупку наркотиков

Следствие установило, что с августа по декабрь 2020 года 24-летний сотрудник исправительной колонии систематически получал взятки от осужденного. За это он должен был поставлять наркотики осужденному.


«При очередной попытке доставки наркотиков противоправная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Томской области. Общая сумма взятки, полученной за четырехкратное оказание услуг осужденному, составила 28 тысяч рублей», — говорится в сообщении.


Отмечается, что в рамках этого же уголовного дела по статье 228 УК РФ обвиняется и осужденный. Обвиняемые свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений признали в полном объеме.


Уголовное дело направлено для рассмотрения в Асиновский городской суд.

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