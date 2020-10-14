Сотрудника ГИБДД будут судить за получение 200 взяток на сумму в миллион рублей

Бывший сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взяток на сумму около миллиона рублей, сообщает пресс-служба СКР по Томской области.





По версии следствия, обвиняемый с марта 2017 года по май 2019-го за деньги проводил регистрацию транспортных средств.





«Более 200 владельцев автомобилей совершили регистрационные действия с транспортными средствами, минуя очередность и сроки. Сумма полученных в качестве взяток денег составила около одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.





По материалам региональных ФСБ и МВД было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Мелкое взяточничество».





В настоящее время расследование завершено. Материалы дела направлены в суд.