Добрые новости
14 октября,
2020
Новости

Сотрудника ГИБДД будут судить за получение 200 взяток на сумму в миллион рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Бывший сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взяток на сумму около миллиона рублей, сообщает пресс-служба СКР по Томской области.


По версии следствия, обвиняемый с марта 2017 года по май 2019-го за деньги проводил регистрацию транспортных средств. 


«Более 200 владельцев автомобилей совершили регистрационные действия с транспортными средствами, минуя очередность и сроки. Сумма полученных в качестве взяток денег составила около одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.


По материалам региональных ФСБ и МВД было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Мелкое взяточничество».


В настоящее время расследование завершено. Материалы дела направлены в суд.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.