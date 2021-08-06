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Главная Новости Сотрудник таймырского заповедника нашел возле Норильска окаменелости древних моллюсков
Новости

Сотрудник таймырского заповедника нашел возле Норильска окаменелости древних моллюсков

ТВ2
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45 минут назад

Сотрудник «Заповедников Таймыра» Дмитрий Болдырев нашел в окрестностях Норильска окаменелости древних моллюсков, живших в этих местах около 250 млн лет назад. Подобные находки доказывают, что на территории Таймыра когда-то были моря.

Автор:  www.instagram.com/p/CSHYi-SCyOR

«В воскресенье обкатал четырехколесного коня и побывал на настоящем море под Норильском, правда очень древнем. Те окаменелости, что на фото похожи на гофрированные шланги, принадлежат ортоцератидам, палеозойским морским обитателям, которые вымерли примерно в Триасе, — пишет Дмитрий в своем инстаграме. — Размер этих созданий около 2 метров, а отпечаток всего лишь их сифон, приспособление для реактивного перемещения в воде. Была там куча отпечатков и других обитателей морского дна, так что морские ощущения вполне себе присутствовали!».

В Музее Норильска изданию «Таймырский телеграф» рассказали, что геологическое развитие этой территории делится на морской, псевдо-болотный и вулканический периоды. В морской период на современных территориях Таймыра обитали моллюски, а после вода сошла и оставила после себя заболоченную равнину.

Ранее на Таймыре уже находили следы моллюсков. Так, в 2015 году в 150 километрах к северо-западу от Норильска в устье реки Икон нашли фрагмент раковины гигантского аммонита, обитавшего на территории более 60 миллионов лет назад. Сегодня эту и другие находки, можно увидеть в Музее Норильска и в Таймырском краеведческом музее.

Автор:  «Таймырский телеграф»
Раковина аммонита в Таймырском краеведческом музее
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