Сотрудник администрации Красноярского края назвал красноярцев «ноющей кучей дерьма»

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов раскритиковал красноярцев, жалующихся на запах гари и задымленность. Позднее пост исчез со страницы чиновника, а сам он отрицал, что имел ввиду жителей города. Видео со скрином поста опубликовал телеграм-канал Борус.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграм фото города со словами «Обожаю Красноярск». Спортсмена раскритиковали за слова и то, что он не замечает дым от лесных пожаров.