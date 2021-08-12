Сотрудник администрации Красноярского края назвал красноярцев «ноющей кучей дерьма»
Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов раскритиковал красноярцев, жалующихся на запах гари и задымленность. Позднее пост исчез со страницы чиновника, а сам он отрицал, что имел ввиду жителей города. Видео со скрином поста опубликовал телеграм-канал Борус.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграм фото города со словами «Обожаю Красноярск». Спортсмена раскритиковали за слова и то, что он не замечает дым от лесных пожаров.
«Я почитал комменты в инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?, — написал Андрей Агафонов на своей странице в фейсбук. — И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд».
В беседе с журналистом Mash чиновник заявил, что превратились в ноющую кучу дерьма не красноярцы, а люди, критикующие Ягудина в комментариях. Утром 12 августа пост Андрея Агафонова пропал из фейсбука. Изданию NGS24.RU Агафонов сказал, что пост удалила администрация соцсети, а сам он забанен на месяц.
Заместитель губернатора региона Сергей Пономаренко заявил, что проведет беседу с Андреем Агафоновым, однако по существу вопроса он с ним солидарен. Пономаренко пояснил, что не поддерживает эмоциональность Агафонова. «Но по содержанию, если разобраться, я отчасти с ним согласен. Но писать такое не стоит», — объяснил Пономаренко Lenta.ru.
Напомним, дым от лесных пожаров в Якутии достиг более 1700 населенных пунктов в Красноярском крае и Иркутской области. Из-за сильного смога приходится отменять полеты, а красноярцам рекомендуют меньше находиться на улице.