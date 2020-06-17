Сотрудницу томского вуза выдворяют из России за два штрафа
Представители национальных диаспор в Томске обеспокоены увеличением выдворений мигрантов за административные правонарушения с февраля 2020 года. В других регионах Сибири такой ситуации, по их словам, нет. Чаще всего выдворяют студентов.
– В данный момент, согласно российскому законодательству, если есть два административных штрафа в течение года, подразумевается выдворение, – рассказал ТВ2 консул Киргизии в Томской области Рустам Абдуманапов. – В Томске сейчас закрывают въезд в страну на основании двух любых административных правонарушений. Нарушил ты скоростной режим или дорогу не в том месте перешел. Закон работает уже давно, но в Томске его начали активно применять только недавно. В других регионах Сибири такого пока нет.
Поправка в закон принята в 2013 году. Согласно поправке, вид на жительство не выдается и аннулируется, если иностранец дважды в течение года совершил любое административное правонарушение. Также если два правонарушения было в течение трех лет – иностранец лишается права въезда в Россию.
Нынешнее ужесточение правоприменительной практики в Томске представители диаспор связывают с приходом в конце 2019 года нового руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области.
— Пришел новый руководитель управления миграции и почему-то решил поставить вопрос о строгом выполнении этого закона, начал аннулировать разрешения на временное проживание и виды на жительство, — рассказывает руководитель таджикской диаспоры в Томске Сайфулло Исматуллоев. — Мы позвонили коллегам в другие регионы, у них применения этого закона нет. Получается, Томск первопроходец. Бывший начальник миграционного управления не применял этот закон. Новый, похоже, решил увеличить так статистику.
По словам временно исполняющего обязанности председателя узбекской диаспоры в Томске Атабека Абдуллаева, новый начальник управления стал применять «московскую схему» — данная правоприменительная практика уже закрепилась в центральных и южных регионах страны. Чаще всего, считает он, выдворяют за нарушения правил дорожного движения.
— У иностранного гражданина есть автомобиль, штраф оплачен, но сотрудники ГИБДД обязаны предоставить данные, что было правонарушение в миграционную службу, — рассказал Атабек Абдуллаев. — И руководство по вопросам миграции принимает решение о закрытии въезда на территорию РФ на три года, несмотря на разрешение на временное проживание или вид на жительство, несмотря на то, что иностранный гражданин – студент очной формы обучения. Справедливости добиваются единицы.
Из опыта Атабека Абдуллаева, часто выдворяют студентов из Узбекистана, потому что они в свободное время «таксуют в Яндексе, а ГИБДД штрафует их, например, за непристегнутый ремень безопасности».
По закону выдворять иностранцев могут только за административные правонарушения с посягательством на общественный порядок, общественную безопасность, незаконный оборот наркотических средств или нарушения режима пребывания в стране.
— В суде они в первую очередь опираются на «общественную безопасность», — делится Атабек. — Нарушение скорости они трактуют как жизненно-опасную ситуацию.
В пресс-службе УМВД России по Томской области сказали, что управление действует в соответствии с законодательством и жалобы представителей диаспор необоснованны. По статистике УМВД, в 2019 году из Томской области выдворили 318 человек. В этом году официальные цифры пока не обнародовали. У представителей диаспоры свой счет. По их словам, за административные правонарушения в этом году приняли решение о выдворении из Томска уже больше тысячи человек.
— Начальница миграционного управления объясняет, что выдворяемые могут подать в суд, — добавляет Сайфулло Исматуллоев. — Но я неоднократно участвовал в судебных процессах и в моей практике оправданий не видел. Исключение, если у мигранта есть здесь дети, тогда суд может поддержать мигранта, так как при его выдворении дети останутся без кормильца. Также основанием для оправдания является наличие недвижимости и родственников на территории страны.
У сотрудницы томского вуза родственников и недвижимости в России нет. Девушка жила в общежитии, сейчас попала в больницу, так что пообщаться мы с ней не смогли. Оба штрафа были за неопасные деяния. Один — за курение в неположенном месте.
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