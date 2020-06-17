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17 июня,
2020
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Сотрудницу томского вуза выдворяют из России за два штрафа

Александр Мазуров
Александр Мазуров
1 час назад

Представители национальных диаспор в Томске обеспокоены увеличением выдворений мигрантов за административные правонарушения с февраля 2020 года. В других регионах Сибири такой ситуации, по их словам, нет. Чаще всего выдворяют студентов.


– В данный момент, согласно российскому законодательству, если есть два административных штрафа в течение года, подразумевается выдворение, – рассказал ТВ2 консул Киргизии в Томской области Рустам Абдуманапов. – В Томске сейчас закрывают въезд в страну на основании двух любых административных правонарушений. Нарушил ты скоростной режим или дорогу не в том месте перешел. Закон работает уже давно, но в Томске его начали активно применять только недавно. В других регионах Сибири такого пока нет.


Поправка в закон принята в 2013 году. Согласно поправке, вид на жительство не выдается и аннулируется, если иностранец дважды в течение года совершил любое административное правонарушение. Также если два правонарушения было в течение трех лет – иностранец лишается права въезда в Россию.


Нынешнее ужесточение правоприменительной практики в Томске представители диаспор связывают с приходом в конце 2019 года нового руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области.


— Пришел новый руководитель управления миграции и почему-то решил поставить вопрос о строгом выполнении этого закона, начал аннулировать разрешения на временное проживание и виды на жительство, — рассказывает руководитель таджикской диаспоры в Томске Сайфулло Исматуллоев. — Мы позвонили коллегам в другие регионы, у них применения этого закона нет. Получается, Томск первопроходец. Бывший начальник миграционного управления не применял этот закон. Новый, похоже, решил увеличить так статистику.

Сотрудницу томского вуза выдворяют из России за два штрафа

По словам временно исполняющего обязанности председателя узбекской диаспоры в Томске Атабека Абдуллаева, новый начальник управления стал применять «московскую схему» — данная правоприменительная практика уже закрепилась в центральных и южных регионах страны. Чаще всего, считает он, выдворяют за нарушения правил дорожного движения.


— У иностранного гражданина есть автомобиль, штраф оплачен, но сотрудники ГИБДД обязаны предоставить данные, что было правонарушение в миграционную службу, — рассказал Атабек Абдуллаев. — И руководство по вопросам миграции принимает решение о закрытии въезда на территорию РФ на три года, несмотря на разрешение на временное проживание или вид на жительство, несмотря на то, что иностранный гражданин – студент очной формы обучения. Справедливости добиваются единицы.


Из опыта Атабека Абдуллаева, часто выдворяют студентов из Узбекистана, потому что они в свободное время «таксуют в Яндексе, а ГИБДД штрафует их, например, за непристегнутый ремень безопасности».


По закону выдворять иностранцев могут только за административные правонарушения с посягательством на общественный порядок, общественную безопасность, незаконный оборот наркотических средств или нарушения режима пребывания в стране.


— В суде они в первую очередь опираются на «общественную безопасность», — делится Атабек. — Нарушение скорости они трактуют как жизненно-опасную ситуацию.

Сотрудницу томского вуза выдворяют из России за два штрафа

В пресс-службе УМВД России по Томской области сказали, что управление действует в соответствии с законодательством и жалобы представителей диаспор необоснованны. По статистике УМВД, в 2019 году из Томской области выдворили 318 человек. В этом году официальные цифры пока не обнародовали. У представителей диаспоры свой счет. По их словам, за административные правонарушения в этом году приняли решение о выдворении из Томска уже больше тысячи человек.


— Начальница миграционного управления объясняет, что выдворяемые могут подать в суд, — добавляет Сайфулло Исматуллоев. — Но я неоднократно участвовал в судебных процессах и в моей практике оправданий не видел. Исключение, если у мигранта есть здесь дети, тогда суд может поддержать мигранта, так как при его выдворении дети останутся без кормильца. Также основанием для оправдания является наличие недвижимости и родственников на территории страны.


У сотрудницы томского вуза родственников и недвижимости в России нет. Девушка жила в общежитии, сейчас попала в больницу, так что пообщаться мы с ней не смогли. Оба штрафа были за неопасные деяния. Один — за курение в неположенном месте.

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