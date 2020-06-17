Сотрудницу томского вуза выдворяют из России за два штрафа

Представители национальных диаспор в Томске обеспокоены увеличением выдворений мигрантов за административные правонарушения с февраля 2020 года. В других регионах Сибири такой ситуации, по их словам, нет. Чаще всего выдворяют студентов.





– В данный момент, согласно российскому законодательству, если есть два административных штрафа в течение года, подразумевается выдворение, – рассказал ТВ2 консул Киргизии в Томской области Рустам Абдуманапов. – В Томске сейчас закрывают въезд в страну на основании двух любых административных правонарушений. Нарушил ты скоростной режим или дорогу не в том месте перешел. Закон работает уже давно, но в Томске его начали активно применять только недавно. В других регионах Сибири такого пока нет.





Поправка в закон принята в 2013 году. Согласно поправке, вид на жительство не выдается и аннулируется, если иностранец дважды в течение года совершил любое административное правонарушение. Также если два правонарушения было в течение трех лет – иностранец лишается права въезда в Россию.





Нынешнее ужесточение правоприменительной практики в Томске представители диаспор связывают с приходом в конце 2019 года нового руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области.





— Пришел новый руководитель управления миграции и почему-то решил поставить вопрос о строгом выполнении этого закона, начал аннулировать разрешения на временное проживание и виды на жительство, — рассказывает руководитель таджикской диаспоры в Томске Сайфулло Исматуллоев. — Мы позвонили коллегам в другие регионы, у них применения этого закона нет. Получается, Томск первопроходец. Бывший начальник миграционного управления не применял этот закон. Новый, похоже, решил увеличить так статистику.