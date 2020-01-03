Сотрудницу ТГАСУ Ларису Морозову оштрафовали за 9 взяток

Суд вынес приговор бывшей сотруднице ТГАСУ Ларисе Морозовой, которая обвинялась в получении 102 тысяч рублей за проставление зачетов и экзаменационных оценок без их фактической сдачи, сообщается на сайте Ленинского районного суда.
Лариса Морозова в Ленинском суде
Фото: скриншот программы "Томское время"
Бывшая заместительница директора по заочному обучению института дистанционного образования ТГАСУ была осуждена за взятки. Обвинением доказано, что Лариса Морозова девять раз брала взятки за проставление хороших отметок о сдаче экзаменов без их фактической сдачи.
Лариса Морозова
Фото: скриншот программы "Томское время"
Морозова признала свою вину, суд учел этот факт, а также явку с повинной и раскаяние. Сотрудницу ТГАСУ признали виновной и назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 450 тысяч рублей.