Сотрудницу ТГАСУ Ларису Морозову оштрафовали за 9 взяток

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Суд вынес приговор бывшей сотруднице ТГАСУ Ларисе Морозовой, которая обвинялась в получении 102 тысяч рублей за проставление зачетов и экзаменационных оценок без их фактической сдачи, сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Фото: скриншот программы "Томское время"

Бывшая заместительница директора по заочному обучению института дистанционного образования ТГАСУ была осуждена за взятки. Обвинением доказано, что Лариса Морозова девять раз брала взятки за проставление хороших отметок о сдаче экзаменов без их фактической сдачи.

Фото: скриншот программы "Томское время"