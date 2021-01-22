Сотрудницу штаба Навального задержали в Новосибирске

Носковец сообщила в Facebook, что ее везут в отдел полиции №1. Ранее она писала, что ей позвонили из прокуратуры и «назначили организатором митинга 23 января».

И все у нас так: захотели — назначили, захотели — посадили, захотели — дворец построили, а потом перестроили. Ну, ок, — написала Носковец. — Раз назначили, значит надо организовывать, нельзя подводить

Напомним, что 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Политика задержали в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск.В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки.​ Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток.





Соратники арестованного политика анонсировали акции с требованием освободить Алексея Навального. В большинстве регионов власти отказали санкционировать мероприятия, но активисты, несмотря на запрет, собираются провести шествия и митинги. В Томске и Новосибирске шествие запланировано на 23 января.



О том, как избежать лишних проблем при задержании, читайте в этом материале.



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