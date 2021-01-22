Сотрудницу штаба Навального задержали в Новосибирске

Сотрудницу новосибирского штаба Навального Елену Носковец задержали 22 января, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на коалицию «Новосибирск 2020». Ранее активистка писала, что местная прокуратура сочла ее организатором митинга 23 января.
Носковец сообщила в Facebook, что ее везут в отдел полиции №1. Ранее она писала, что ей позвонили из прокуратуры и «назначили организатором митинга 23 января».
И все у нас так: захотели — назначили, захотели — посадили, захотели — дворец построили, а потом перестроили. Ну, ок, — написала Носковец. — Раз назначили, значит надо организовывать, нельзя подводить
Напомним, что 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Политика задержали в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск.В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки. Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток.
Соратники арестованного политика анонсировали акции с требованием освободить Алексея Навального. В большинстве регионов власти отказали санкционировать мероприятия, но активисты, несмотря на запрет, собираются провести шествия и митинги. В Томске и Новосибирске шествие запланировано на 23 января.
О том, как избежать лишних проблем при задержании, читайте в этом материале.
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