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Сотрудницу Росреестра в Томской области будут судить за получение взятки

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Сотрудница Росреестра обвиняется в получении взятки за помощь в регистрации сделок с недвижимостью, сообщает пресс-служба прокуратуры. 

В Зырянском районе Томской области прокуратурой направлено в суд уголовное дело о получении взятки.

41-летняя жительница Зырянского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По версии следствия, в 2017 – 2019 годах специалист Асиновского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области получила взятку от одного из постоянных получателей услуг Росреестра. Деньги были перечислены на ее банковский счет за внеочередное принятие документов и последующую беспрепятственную,  в ускоренном порядке государственную регистрацию перехода права собственности по сделкам с земельными участками граждан,  интересы которых представлял взяткодатель.

Сумма взятки составила 99, 5 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Зырянский районный суд Томской области.

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