Сотрудницу интерната, где погиб 15-летний подросток, повысили в должности

По информации ТВ2, бывшая воспитательница Тунгусовского детского дома-интерната, где погиб 15-летний подросток с тяжелой формой аутизма, теперь работает в управлении образования Молчановского района.

Как рассказали ТВ2 источники, Динара Горельская работает с декабря 2021 года специалистом управления образования в Молчановском районе Томской области. Она курирует воспитательную работу во всех школах Молчановского района, следит за работой педагогов, сидит в жюри на школьных конференциях.

Напомним, год назад в интернате нашли тело 15-летнего Жени Ерошевского, мальчик умер от асфиксии. По словам адвоката Юлии Копейкиной, защищающей другого воспитанника, Максима Степанищева, Максим сел на Женю по поручению одного из сотрудников и просидел на нем 17 минут. О том, как и почему произошла трагедия, мы сняли документальный фильм.

Максима обвиняют по ст. 109 ч. 1 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». В конце декабря Молчановский районный суд вынес приговор по двум статьям: 156 УК РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности сотруднице интерната Валентине Клевцовой.

В смерти Жени Ерошевского обвиняют и медика Людмилу Адамсон.

Но в комнате для занятий в интернате находилась воспитатель Динара Горельская. На камерах Горельская подводит других детей к Жене и показывает, как нужно держать ему ноги.

В своих показаниях директор интерната Нина Куличенко и специалист по социальной работе Светлана Былина нигде не упоминают, что Динара Горельская подводит других детей к Жене и показывает, как нужно его держать. После смерти Жени, Динара уволилась из интерната. По делу она проходила в качестве свидетеля.

Из показаний Динары Горельской:

«Женя был в возбужденном состоянии. Выл. После слов Клевцовой: «Максим, посиди, подержи его». Максим повалил Женю и сел на него сверху. При этом сказал: «Я сильный, я удержу». Клевцова ему ответила: «Сильный, сильный». Я Максиму ничего не говорила и ни о чем его не просила».

По словам адвоката Максима Юлии Копейкиной, видео с камер наблюдения страшно обыденностью, Женя лежит на полу и сотрудники интерната никак не реагируют на происходящее.