Сотрудница ТГУ Юлия Тихомирова примет участие в международном онлайн-марафоне «Пушкин-всему миру»

6 июня 2021 года, в честь 222-й годовщины со дня рождения А.С.Пушкина, Русский Дом в Лондоне (Федеральное агентство «Россотрудничество») и Благотворительный фонд «Пушкин – всему миру» проведут второй ежегодный литературно-музыкальный марафон «Пушкин – всему миру» (Pushkin for the Whole World), в ходе которого деятели культуры, лингвисты, музыканты, мировые звезды поговорят о значении наследия великого поэта в современном мире и исполнят его произведения на своих родных языках.

Художественный руководитель проекта и его ведущий – Джулиан Генри Лоуэнфельд – американский и российский поэт, драматург, композитор и известный переводчик произведений Пушкина на английский язык, награжденный медалью Пушкина в 2020 году за большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия.

По мнению Лоуэнфельда, Пушкин – «самый позитивный и демократичный (русский) поэт». «Я бы даже сказал, он самый западный из всех русских писателей, несмотря на то, что он никогда не покидал России. Думаю, если каждый будет читать хотя бы одно стихотворение Пушкина в день, из этого будет много хорошего. <…> Если читать хоть немного Пушкина – это хорошо для вашей души и духа», — поделился с РИА Новости переводчик.

Любой желающий может записать видео с чтением произведений Пушкина на своем языке и отправить его организаторам через сайт фонда. Заявки на участие в марафоне, который, как планируется, продлится пять часов, будут приниматься до 1 июня.

Для тех, кто хочет стать участником: Присылайте ссылку на ваше видео, которое должно быть выложено на Youtube или Vimeo (желательно до 5 минут, не более 10 минут) до 1 июня на почту: info@pushkin-fund.ru

Для справки: За книгу «Мой талисман: поэзия и жизнь А. С. Пушкина» в 2010 году Джулиан Лоуэнфельд был удостоен петербургской литературно-художественной премией «Петрополь» и стал первым иностранцем, которому она была присуждена. Книга представляет собой уникальное двуязычное издание поэзии Пушкина с биографией поэта.





В 2012 году Лоуэнфельд перевёл на английский язык книгу архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», которая имела успех в России и за рубежом и продавалась миллионными тиражами. Английская версия книги получила первую премию на фестивале Read Russia 2012 в Нью-Йорке.





За «выдающиеся литературные переводы и преданную работу по популяризации русской культуры на английском языке» в 2013 году Лоуэнфельд был награждён почётным знаком «За дружбу и сотрудничество» Министерством иностранных дел РФ, а также агентством «Россотрудничество». Лоуэнфельд свободно изъясняется на русском, немецком, испанском, французском и итальянском языках. Является переводчиком с 8 языков. В настоящее время живёт и в Москве, и в Нью-Йорке. В июне 2019 года Владимир Путин принял Джулиана в гражданство России.