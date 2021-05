Сотрудница ТГУ Юлия Тихомирова примет участие в международном онлайн-марафоне «Пушкин-всему миру»

Доцент кафедры романо-германской филологии ТГУ Юлия Тихомирова примет участие в международном литературно-музыкальном онлайн-марафоне «Пушкин-всему миру».





6 июня 2021 года, в честь 222-й годовщины со дня рождения А.С.Пушкина, Русский Дом в Лондоне (Федеральное агентство «Россотрудничество») и Благотворительный фонд «Пушкин – всему миру» проведут второй ежегодный литературно-музыкальный марафон «Пушкин – всему миру» (Pushkin for the Whole World), в ходе которого деятели культуры, лингвисты, музыканты, мировые звезды поговорят о значении наследия великого поэта в современном мире и исполнят его произведения на своих родных языках.