Сотрудница почты в Томске распылила перцовый баллончик в лицо клиенту, обвинив его в краже ключей

Житель Томска рассказал в соцсетях, что начальница почтового отделения на Учебной, 3 распылила ему в лицо перцовый баллончик, обвинив в краже ключей от помещения. Перед этим мужчине отказали в обслуживании, сославшись на неполадки с программным обеспечением.

По словам томича, он пришел на почту за 10 минут до закрытия, дверь была уже заперта, но его впустили после стука в дверь. Сотрудница почты сказала, что не сможет выдать ему посылку, потому что «программа зависла», при этом продолжая что-то набирать в компьютере. Тогда он оставил обращение на горячую линию и попытался позвать начальницу отделения, чтобы все-таки получить посылку, но та отказалась с ним разговаривать.

Когда мужчина уже сидел в машине, начальница отделения выбежала на улицу и обвинила его в том, что он украл ключи от помещения почты. Тогда томич вернулся в отделение, снимая все на телефон. На записи мужчина пытается выяснить, в чем его обвиняют, а из подсобного помещения выходит начальница почты и брызгает в его сторону перцовым баллончиком, мужчина начинает кашлять.

Выйдя на улицу, томич вызвал скорую помощь (позже офтальмолог диагностировал у него легкий ожог роговицы). Кроме медиков на место приехал и полицейский, но сотрудники почты изнутри забаррикадировали дверь стулом. Томич рассказал, что «сотрудник полиции полчаса стучался и просил открыть», но его так и не впустили.

Как сообщило управление МВД по Томской области, по предварительной информации, 23 ноября 2021 года примерно в 17 часов 50 минут 32-летний мужчина пришел в почтовое отделение, чтобы получить посылку, однако здание почтовой службы было закрыто. После продолжительного стука ему открыла дверь 44-летняя сотрудница почтовой службы и впустила в его. Она сообщила посетителю, что рабочий день почтовой службы подошел к концу, и посылку он сможет получить на следующий день.

«Со слов сотрудницы, уходя из здания почты, томич захватил с собой ключи от почтового отделения, в связи с чем, после отказа вернуть их обратно, сотрудница почтового отделения брызнула гражданину в глаза из газового балончика, после чего он вызвал полицию и скорую помощь», — сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В пресс-службе Почты России рассказали ТВ2, что начальница отделения на Учебной отстранена от работы, компания также принесла извинения клиенту и заявила о проведении проверки: «Сейчас мы продолжаем всесторонне разбираться: проводим внутреннее расследование в отношении нее и других сотрудников, вовлеченных в инцидент, и общаемся с полицией, чтобы восстановить полную картину произошедшего».