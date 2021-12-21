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Причиной пожара в «Ленте» мог стать поджог. Преступник установлен

ТВ2 ТВ2

Причиной пожара в гипермаркете «Лента» мог стать поджог, рассказала ТВ2 одна из сотрудниц гипермаркета. По ее словам, неизвестный облил товары жидкостью для розжига.

По ее словам, пожар пытался потушить сотрудник магазина пиротехники, также в здании сработала пожарная сигнализация и спринклерные оросители, но они не смогли остановить огонь. «Там [рядом были] все самые сухие товары: розжиг, уголь, пиротехника, поэтому так горит», — рассказала она ТВ2.

О поджоге также сообщает Интерфакс со ссылкой на анонимный источник. «Пожар произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. Преступник установлен, полицией ведутся его поиски», — цитирует своего собеседника агентство.

Официальной версии пожара пока нет. Прокуратура начала свою проверку по поводу возгорания. Ранее пресс-служба «Ленты» сообщала, что возгорание произошло в секции непродовольственных товаров гипермаркета, где загорелись поддоны.

Напомним, пожар в «Ленте» начался примерно в 15 часов, сейчас его продолжают тушить. Глава департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин сообщил, что он находится на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек.

Пожару присвоен максимальный — четвертый — ранг опасности, огонь по-прежнему не локализован, площадь пожара составляет более 3,5 тысяч квадратных метров при площади самого гипермаркета в 5 тысяч. На месте работает 29 единиц техники и 76 пожарных, также к гипермаркету приехала «скорая», но медицинская помощь пока никому не потребовалась.

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