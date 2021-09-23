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Сотни ворон погибли в новосибирском поселке

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В Новосибирской области массово погибли вороны, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на Управление ветеринарии региона.

За сутки в поселке Усть-Тарка погибли сотни ворон. Сообщество «Чаны|Черный и белый список» опубликовало видео с мертвыми птицами.

«Накануне в соседнем районе буквально за одни сутки погибли порядка 300−400 ворон, при этом другие птицы не пострадали. Скорее всего, речь идет об отравлении, но чем отравлены птицы — пока непонятно», — говорится в публикации.

скриншот из видео

Как сообщил главврач Усть-Таркского управления ветеринарии Сергей Кузлякин, специалисты сделали посевы, отобрали биоматериал и решают вопрос по отправке его в Новосибирск на исследование.

«Это поможет установить истинную причину гибели ворон. Однако скорее всего речь идет об отравлении. <…> Сложно даже представить, что кто-то мог бы сделать это специально: во-первых, в таком количестве отравить птиц очень непросто, а во-вторых, не думаю, что кто-то сделал бы это на собственном участке», — сказал Сергей Кузлякин.

Большая часть ворон лежит в центре Усть-Тарки. Другие животные и птицы не пострадали.

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