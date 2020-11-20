«Состояние подавленное»: члены ОНК посетили Ивана Кляйна в СИЗО

«Иван Григорьевич сидит в камере с молодым человеком, которому вменяется статья 158 «Кража». Он очень подавлен. Даже не сразу понял, что пришедшие к нему люди из ОНК. На условия содержания, например, еду, не жалуется. Единственная проблема была с лекарствами. Иван Григорьевич должен был принимать определенные препараты, но ему их передали только недавно. Просто родственники не знали порядок передачи лекарств в СИЗО», — рассказал ТВ2 председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Иван Шевелев.

Он добавил, что в камере у Ивана Кляйна есть холодильник и телевизор.

Добавим, что побывали члены ОНК и у начальника юридического отдела «Томского пива» Вячеслава Литвина. По данным Телеграм-канала Tomskpolit, Вячеслав Литвин якобы выступал посредником между Иваном Кляйном и застройщиком Ринатом Аминовым .

«В камере с Литвиным находится молодой человек, которому вменяют какую-то экономическую статью. Когда мы заходили, то Вячеслав Литвин находился у следователя, мы его подождали. У него тоже были вопросы по лекарствам, рассказали, как он может их получить. Больше вопросов не было. Но состояние у человека тоже подавленное. Но это и понятно. Никто не ожидал, что так резко жизнь изменится», — сказал Шевелев.

Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей. 14 ноября судья Кировского суда Алексей Карпов отправил Ивана Кляйна в СИЗО до 13 января 2021 года. 17 ноября защита экс-мэра подала жалобу на это решение в облсуд.





По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на территории бывшего радиозавода на Мокрушина многоквартирные дома. При этом Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.



«В январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено», — уточнили в СКР.





Иван Кляйн не признал вину и назвал уголовное дело ошибкой. В своем обращении к томичам он объяснил, почему не приветствовал строительство нового микрорайона на Мокрушина.







«Мое решение об отказе в переводе земель Аминова Р.Х. для застройки микрорайона «Мокрушинский» было связано с отсутствием транспортной развязки в этом районе. Город уже имеет такое узкое место на Степановке. У Аминова Р.Х. не были запланированы объекты социальной направленности, кроме того, не решен был вопрос с санитарной зоной Томского радиотехнического завода, которая была установлена за 10 лет до моего избрания мэром, еще в 2003 году».





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