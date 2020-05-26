Сорванная крыша, сломанные ветки: последствия ливня в Томске

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Сильный ливень прошел в Томске. Дождь и ураганный ветер повалили деревья, оборвали провода, оставив ряд улиц без света.

Так, во дворе дома на улице Елизаровых, 53 дерево упало на машину. На улице Учебной ветка также упала на Лексус и выбила заднее стекло. Также ветки упали на улицах Никитина, Шевченко, Говорова.

На улице Трамвайной упал тополь и оборвал провода. Мэрия Томска уже передала информацию об этом в аварийную службу, бригады приступили к работам.

Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте

А в переулке Карский, 6 ветер снес настил с крыши. Жильцы дома рассказали ТВ2, что несколько лет назад крыша по документам ремонтировалась. Жильцы говорили, что были допущены нарушения, которые так никто и не исправил.

Жалуются томичи и на неработающие ливневки.

По информации городской «Оперативно-дежурной службы», диспетчеры приняли 17 сообщений о повреждении деревьев, 11 – о падении веток, 2 – об обрывах проводов, по 4 звонка - об отключениях электроснабжения и неработающих светофорах.



Бригады «ТомскСАХ» сейчас распиливают и убирают поваленные деревья с проезжей части по улицах Профсоюзной, Р. Люксембург, Шевченко, на пересечении улиц Карташова и Герцена и др. На территории всех районов собирают упавшие ветки, обеспечивая проезд по основным магистралям и стабильную работу транспорта.



Аварийные бригады компании «Горсети» выехали для восстановления электроснабжения на участки ул. Л.Толстого, 79-ой Гв. Дивизии, Транспортной. Специалисты СМЭУ возобновили работу светофора на пересечении пр. Комсомольского и ул. Сибирской. Сотрудники управляющих компаний наводят порядок на придомовых территориях.



Дежурная смена «Оперативно-дежурной службы Томска» следит за ситуацией.

