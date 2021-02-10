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10 февраля,
2021
Новости

Соратники Навального предлагают 14 февраля выйти на улицу с фонариками

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Глава штаба Навального Леонид Волков анонсировал проведение новой акции в поддержку арестованного политика. Акция пройдёт в новом формате.


«Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте. Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным — точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще — из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее. Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (все-таки, 14 февраля!). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов. Может быть, именно в вашем дворе, в одном из домов, живет один из тех, кто сейчас под домашним арестом? Но даже из-под домашнего ареста можно выглянуть из окна и увидеть яркое сердечко. Акция закончится в 20.15. Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят — но, на самом деле, они изменят всё», — написал Волков в Телеграме.


Ранее Волков говорил, что в ближайшие время проведение протестных акций не планируется.

17 января Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию, и его сразу же арестовали. Это вызвало массовые уличные протесты 23 и 31 января. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок наказания на реальный по делу «Ив Роше».


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