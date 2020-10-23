Соратники Алексея Навального подали жалобу в томский суд на бездействие следователей

Соратники оппозиционера Алексея Навального подали жалобу в Кировский районный суд на бездействие следствия по заявлению о его отравлении. Об этом заявила юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь в эфире YouTube-канала «Навальный Live». Она сослалась на твиттер руководителя юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, в котором он написал о подаче жалобы.
«Уже два 30-дневных срока (на проверку заявления о преступлении – прим. ред.) прошло, уже два раза могли возбудить уголовное дело и до сих пор не возбуждают. Поэтому (...) мы еще раз подаем жалобу и будем требовать, чтобы возбудили уголовное дело. Чтобы отчитались нам, как оно ведется, потому что сейчас ФБК и родственники Навального никаких бумаг не получали. Ни одной бумаги не прислали. Ни о том, что дело возбуждено, ни отказа от возбуждения уголовного дела, ни промежуточных решений. Ничего не прислали. Просто полнейшая тишина», — сказала Любовь Соболь в эфире.
Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.
В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.
20 сентября Алексей Навальный рассказал в своем Инстаграме, как проходит его восстановление. По его словам, сначала он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов предположил, что для полного выздоровления Навальному потребуется около года.