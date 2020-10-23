Соратники Алексея Навального подали жалобу в томский суд на бездействие следователей

Соратники оппозиционера Алексея Навального подали жалобу в Кировский районный суд на бездействие следствия по заявлению о его отравлении. Об этом заявила юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь в эфире YouTube-канала «Навальный Live». Она сослалась на твиттер руководителя юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, в котором он написал о подаче жалобы.





«Уже два 30-дневных срока (на проверку заявления о преступлении –​ прим. ред.) прошло, уже два раза могли возбудить уголовное дело и до сих пор не возбуждают. Поэтому (...) мы еще раз подаем жалобу и будем требовать, чтобы возбудили уголовное дело. Чтобы отчитались нам, как оно ведется, потому что сейчас ФБК и родственники Навального никаких бумаг не получали. Ни одной бумаги не прислали. Ни о том, что дело возбуждено, ни отказа от возбуждения уголовного дела, ни промежуточных решений. Ничего не прислали. Просто полнейшая тишина», — сказала Любовь Соболь в эфире.