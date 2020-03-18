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18 марта,
2020
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Солист Anakondaz снялся в фильме Дудя в шапке ФК «Томь»

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Журналист Юрий Дудь на своем ютуб-канале выпустил очередное интервью «про Россию и Родину-мать», в этот раз с участниками группы Anakondaz.


В фильме поговорили о новом альбоме группы «Мои дети не будут скучать», творческом пути группы, запрете на въезд в Украину после посещения Крыма и политическую обстановку в России. Интервью с группой длится почти полтора часа.


Во время фильма один из участников —  солист Артем Хорев — появляется на кадрах в фанатской шапке футбольного клуба «Томь».

Мне подарили шапку «Томи» после концерта в Томске несколько лет назад. Вот зимой иногда ношу ее, — рассказал ТВ2 Артем Хорев.

Солист Anakondaz снялся в фильме Дудя в шапке ФК «Томь»
Фото: скриншот с ютуб-канала "вДудь"
Солист Anakondaz снялся в фильме Дудя в шапке ФК «Томь»
Фото: скриншот с ютуб-канала "вДудь"

Для справки: Anacondaz — российская паузерн-рэп группа родом из Астрахани. Образовалась в 2009 году и к этому времени имеет на счету шесть студийных альбомов и три в формате мини.



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