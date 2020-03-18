Солист Anakondaz снялся в фильме Дудя в шапке ФК «Томь»

Журналист Юрий Дудь на своем ютуб-канале выпустил очередное интервью «про Россию и Родину-мать», в этот раз с участниками группы Anakondaz.
В фильме поговорили о новом альбоме группы «Мои дети не будут скучать», творческом пути группы, запрете на въезд в Украину после посещения Крыма и политическую обстановку в России. Интервью с группой длится почти полтора часа.
Во время фильма один из участников — солист Артем Хорев — появляется на кадрах в фанатской шапке футбольного клуба «Томь».
Для справки: Anacondaz — российская паузерн-рэп группа родом из Астрахани. Образовалась в 2009 году и к этому времени имеет на счету шесть студийных альбомов и три в формате мини.
ПОДДЕРЖИ ТВ2!