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31 мая,
2021
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Новости

Солдаты Центрального военного округа укрепили дамбу в хакасской Абазе

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Военнослужащие железнодорожного соединения ЦВО укрепили участок дамбы в Абазе для защиты города от паводка. Ранее река Абакан затопила в городе дома, улицы, приусадебные и дачные участки. Более ста жителей Абазы эвакуировали. 


Затопленная Абаза
Затопленная Абаза
Фото: пресс-служба МЧС

Военные железнодорожники в кратчайшие сроки укрепили защитную дамбу длиной 500 метров и расширили с четырех до восьми метров, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЦВО. — Всего было отсыпано более восьми тысяч кубометров грунта на левый берег реки Абакан.


В пресс-службе добавляют, что последствия паводка помогали ликвидировать более 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.


Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что разлившаяся река Абакан затопила в хакасском городе Абаза 386 приусадебных участков, 77 домов и четыре дачных участка. 116 жителей Абазы пришлось эвакуировать.


Пресс-служба МЧС Хакасии сообщает, что сейчас состояние реки Абакан не вызывает опасений, но борьба с последствиями паводка продолжается. Так, техника Минобороны работает в Аскизском районе, из низменных участков откачивают воду. Работает муниципальная комиссия по оценке ущерба.

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