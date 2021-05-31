Солдаты Центрального военного округа укрепили дамбу в хакасской Абазе

Военнослужащие железнодорожного соединения ЦВО укрепили участок дамбы в Абазе для защиты города от паводка. Ранее река Абакан затопила в городе дома, улицы, приусадебные и дачные участки. Более ста жителей Абазы эвакуировали.

Военные железнодорожники в кратчайшие сроки укрепили защитную дамбу длиной 500 метров и расширили с четырех до восьми метров, — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЦВО. — Всего было отсыпано более восьми тысяч кубометров грунта на левый берег реки Абакан.

В пресс-службе добавляют, что последствия паводка помогали ликвидировать более 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.





Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что разлившаяся река Абакан затопила в хакасском городе Абаза 386 приусадебных участков, 77 домов и четыре дачных участка. 116 жителей Абазы пришлось эвакуировать.





Пресс-служба МЧС Хакасии сообщает, что сейчас состояние реки Абакан не вызывает опасений, но борьба с последствиями паводка продолжается. Так, техника Минобороны работает в Аскизском районе, из низменных участков откачивают воду. Работает муниципальная комиссия по оценке ущерба.