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06 января,
2020
Новости

Солдат, сбежавший из части в Забайкалье, найден

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Солдат Артур Хакимов, ушедший из воинской части в Забайкалье, найден. Он покинул расположение из-за неуставных отношений и насилия.


«Артур Хакимов найден, жив, здоров», — сообщает Комитет Совета солдатских матерей России 6 января.


Молодой человек находится в отделении полиции Ачинска. По словам общественников, солдат ушел из части из-за неуставных отношений.


«Будет разбирательство, проверка, по всем озвученным фактам. Причина побега есть, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ФИО пока называть не будем), сопряженное с насилием, с целью показать свое мнимое превосходство над срочником Хакимовым», — приводит ответ Комитета Совета солдатских матерей Тайга.инфо.


По предварительным данным, молодой человек планировал добраться домой в город Юрозань Челябинской области.


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