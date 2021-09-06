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Шойгу уточнил, в каких местах в Сибири появятся новые города

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Министр обороны и глава Русского географического общества Сергей Шойгу в ответах на запрос журналистов РБК перечислил территории, где планируют построить научно-промышленные центры, пишет издание.

Площадки для строительства новых городов в Сибири будут выбираться исходя из ресурсных возможностей региона и программ развития транспортных сетей, написал Шойгу. «Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — цитирует РБК ответ на запрос.

Первый промышленный центр планируют создать между Братском и Красноярском, он будет заниматься направлением «Медь и электротехника». В том же районе может появиться кластер по переработке алюминия «Алюминиевая долина».

«Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал Сергей Шойгу.

В Южной Сибири, по мнению премьера, есть возможность создать высокодоходную добычу коксующегося угля. В районе красноярского Канска хотят создать углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска Шойгу видит потенциал для создания кластера «Лес и строительные материалы».

«И это только «верхушка айсберга», — говорится в ответе Шойгу. Он добавляет, что появления новых городов синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров «не нужно бояться». «Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с «Жигулями», ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска… Перечислять можно долго. Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим», — подчеркнул он.

Премьер отметил, что при создании центров, задачами федеральных и региональных властей будет обеспечение стабильного налогового режима и транспортной доступности, грамотное территориальное планирование и строительство базовой инфраструктуры. Также он считает, что крупнейшие сибирские компании-налогоплательщики могли бы перенести штаб-квартиры в кластеры.

«Советского Союза с Госпланом и Госснабом давно нет. Мы живем в других реалиях и хорошо это осознаем. Поэтому, безусловно, основным локомотивом капитальных инвестиций в реализацию макроэкономических проектов в Сибири, наряду с государственными средствами, должен являться частный капитал», — заключил он.

Напомним, об инициативе построить в Сибири новые города Сергей Шойгу заявил на встрече с учеными Сибирского отделения РАН. Речь шла о строительстве минимум трех научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 млн человек.

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