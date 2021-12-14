Статус ООПТ для родников и парк отдыха: что ждет Михайловскую рощу

Статус Особо охраняемой природной территории регионального значения дадут части территории Михайловской рощи. Проект подготовила мэрия Томска совместно с департаментом природных ресурсов. В настоящее время его уже одобрило Министерство природы, сейчас администрация региона готовит соответствующее постановление.

«Мы хотим разделить Михайловскую рощу на три условных территории. Территория номер один — этот родники, которые и получат статус ООПТ. Вторая территория — это Ушайка, которую в перспективе ждет благоустройство. А третья территория — это история с детским пространством, где сегодня уже есть детская площадка, футбольное поле, стоянка. К нам обратился новый инвестор, который хочет там сделать парк аттракционов. Сейчас рассматриваем некий элемент концессии», — рассказал журналистам и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Он подчеркнул, что создание такого парка никак не затронет родниковую и тропиночную сеть.

«Родники — это родники. Там никто ничего делать не будет. Но хотелось бы, чтобы Михайловская роща обрела некое второе дыхание», — сказал Ратнер.

По его словам, томский инвестор планирует там сделать колесо обозрения, аттракционы и домики для отдыхающих. По оценкам, подобное обновление затронет территорию примерно в 6 га. Общая площадь рощи составляет 53,7 га.