Статус ООПТ для родников и парк отдыха: что ждет Михайловскую рощу

Статус Особо охраняемой природной территории регионального значения дадут части территории Михайловской рощи. Проект подготовила мэрия Томска совместно с департаментом природных ресурсов. В настоящее время его уже одобрило Министерство природы, сейчас администрация региона готовит соответствующее постановление.
«Мы хотим разделить Михайловскую рощу на три условных территории. Территория номер один — этот родники, которые и получат статус ООПТ. Вторая территория — это Ушайка, которую в перспективе ждет благоустройство. А третья территория — это история с детским пространством, где сегодня уже есть детская площадка, футбольное поле, стоянка. К нам обратился новый инвестор, который хочет там сделать парк аттракционов. Сейчас рассматриваем некий элемент концессии», — рассказал журналистам и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.
Он подчеркнул, что создание такого парка никак не затронет родниковую и тропиночную сеть.
«Родники — это родники. Там никто ничего делать не будет. Но хотелось бы, чтобы Михайловская роща обрела некое второе дыхание», — сказал Ратнер.
По его словам, томский инвестор планирует там сделать колесо обозрения, аттракционы и домики для отдыхающих. По оценкам, подобное обновление затронет территорию примерно в 6 га. Общая площадь рощи составляет 53,7 га.
Добавим, что в 2015 году началось благоустройство Михайловской рощи. Тогда частично заменили деревья и кустарники, обустроили бетонную дорожку, автомобильную парковку, установили садовые диваны и выполнили уличное освещение.
В 2018 году Михайловская роща стала участником программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы здесь установили детскую площадку стоимостью порядка 10 млн рублей, баскетбольную площадку, футбольное поле, обустроили тропиночную сеть.
Также инициативная группа томичей реализовала на территории рощи проект «Душа дерева». Художники расписали несколько десятков деревьев в роще. Были обустроены родники и экотропы.