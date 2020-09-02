Соцучреждения Томска могут подать заявки на досрочное включение отопления

Детские сады, школы, больницы и иные объекты соцсферы могут досрочно возобновить подачу теплоснабжения. Жилые дома также могут подать заявление на досрочное подключение тепла, но они будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Прием заявок на подключение к теплоснабжению ведется в СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС» по адресу пер. Нахановича, 4А с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв по будням с 12.00 до 12.45 (суббота, воскресенье – выходные дни). В связи с эпидемиологической ситуацией прием заявлений ведется в холле организации.





Все заявки рассматриваются в частном порядке. Подключение объектов к теплу осуществляется при наличии технической возможности, учитывая, что до официального старта отопительного сезона действует летняя схема теплоснабжения.



По информации департамента городского хозяйства, сегодня подача горячего водоснабжения возобновлена в 2505 многоквартирных домах Томска при условии готовности внутридомовых коммуникаций.