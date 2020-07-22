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22 июля,
2020
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Соцстрах назвал размер минимального пособия для детей до 1,5 лет в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 6752 рублей (без учета районного коэффициента). Теперь размер пособия составляет одинаковую сумму вне зависимости от того, первый это ребенок или нет.

Соцстрах назвал размер минимального пособия для детей до 1,5 лет в Томской области
Фото: pixabay.com

С учетом районного коэффициента (1,3), действующего на территории Томска, Томского, Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Шегарского районов Томской области размер пособия составляет 8777 рублей


В районах и городах Томской области, где применяется «северный» коэффициент 1,5 (Александровский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Чаинский районы, город Кедровый, Стрежевой, ЗАТО Северск), выплата составит 10128 рублей.


«Если работающая мама получала пособие по меньше указанной суммы, с 1 июня ей автоматически назначается пособие в новом размере. Дополнительных документов и заявлений при этом получателю пособия в Фонд подавать не нужно», — отмечает Соцстрах.


Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для застрахованных лиц составляет 40% среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. Если в этот период заработка не было, то для расчета принимается МРОТ. 


При этом во всех случаях ежемесячное пособие по уходу за ребенком для лиц, работающих по трудовым договорам, не может быть меньше сумм, указанных выше.

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