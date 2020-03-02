Соцсети VS СМИ: Заммэра Черноус ответит на вопросы блогеров

Томских блогеров приглашают на встречу с заместителем мэра Томска по благоустройству Вячеславом Черноусом . 12 марта чиновник готов встретиться с томичами, популярными в соцсетях, и ответить на их вопросы. Об этом сообщается на страничке городской администрации в Facebook, на которую подписаны на момент публикации 831 человек .

Возможно группы мэрии в соцсетях пока столь малочисленны, потому что они не передали их в управление компании Mail.ru Group, в отличии от других пабликов госструктур, и именно через общение с блогерами в администрации города пытаются нарастить аудиторию.







В Фейсбуке для блогеров сообщается, что Вячеслав Михайлович Черноус курирует следующие направления:



🔶Дорожная деятельность

🔶Благоустройство территорий

🔶Освещение улиц

🔶Санитарное содержание города

🔶Охрана окружающей среды





Для участия во встрече необходимо заполнить анкету: https://forms.gle/u6yUyRd5E6XkVkMy8

Оставить свой вопрос можно по ссылке: https://forms.gle/2vNG7FHy2UnCcrnh6





На прошлой неделе, 27 февраля, встреча с блогерами состоялась у заместителя мэра Томска Владимира Брюханцева.



О том как проходила встреча мэра Томска с блогерами и, о чем они спрашивали Ивана Кляйна, можно посмотреть здесь и здесь





Время встречи с блогерами пока не сообщается.