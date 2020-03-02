Добрые новости
02 марта,
2020
1
фото
Новости

Соцсети VS СМИ: Заммэра Черноус ответит на вопросы блогеров

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

Томских блогеров приглашают на встречу с заместителем мэра Томска по благоустройству Вячеславом Черноусом. 12 марта чиновник готов встретиться с томичами, популярными в соцсетях, и ответить на их вопросы. Об этом сообщается на страничке городской администрации в Facebook, на которую подписаны на момент публикации 831 человек.

Соцсети VS СМИ: Заммэра Черноус ответит на вопросы блогеров

Возможно группы мэрии в соцсетях пока столь малочисленны, потому что они не передали их в управление компании Mail.ru Group, в отличии от других пабликов госструктур, и именно через общение с блогерами в администрации города пытаются нарастить аудиторию.


В Фейсбуке для блогеров сообщается, что Вячеслав Михайлович Черноус курирует следующие направления:


🔶Дорожная деятельность
🔶Благоустройство территорий
🔶Освещение улиц
🔶Санитарное содержание города
🔶Охрана окружающей среды


Для участия во встрече необходимо заполнить анкету: https://forms.gle/u6yUyRd5E6XkVkMy8

Оставить свой вопрос можно по ссылке: https://forms.gle/2vNG7FHy2UnCcrnh6


На прошлой неделе, 27 февраля, встреча с блогерами состоялась у заместителя мэра Томска Владимира Брюханцева.


О том как проходила встреча мэра Томска  с блогерами и, о чем они спрашивали Ивана Кляйна, можно посмотреть здесь и здесь


Время встречи с блогерами пока не сообщается.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.