Социологи: женщины 38 лет чаще всего ищут работу в Томской области

Социологи составили портрет человека, который чаще всего ищет работу в Томской области. Результаты исследования опубликовал региональный департамент труда и занятости.

Исследование в октябре 2020 года провели социологи ТГУ. В нем участвовали 195 человек, проживающих в Томской области, от 19 до 60 лет.





В результате получился социальный портрет человека, который ищет работу. Оказалось, что это женщина 38 лет с высшим или средним профессиональным образованием, имеющая опыт официального трудоустройства от четырех до десяти лет. Причина увольнения – неподходящие условия работы.





Согласно статистике большинство безработных тратит один год на то, чтобы найти работу по плечу. Каждый пятый безработный отдает поиску от двух до трех лет.

Для решения проблемы с безработицей большинство граждан обращается за помощью в центры занятости. Вторым способом поиска работы по популярности является «сарафанное радио» и обращение к специализированным интернет-порталам. Реже всего люди размещают резюме на интернет-порталах и обращаются к работодателю напрямую.





На 1 января 2021 года официальная численность безработных в Томской области составила 31,9 тысячи человек. К концу 2020 года уровень безработицы в Томской области составил 5,89%. 48% тех, кто встал на учет в службу занятости, работали в сферах, наиболее пострадавших от коронавируса: например, общепита или сфере услуг.