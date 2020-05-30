Социологи: уровень доверия россиян к Путину упал

По информации опроса «Левада-центра» , рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину снова упал. Только 25% опрошенных соотнесли Владимира Путина к числу политиков, которым они доверяют.

Речь идет об открытом вопросе, когда респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют. По сравнению с таким же опросом прошлого месяца, рейтинг доверия к президенту упал на три процента. На втором месте находится глава Минобороны Сергей Шойгу (14%), на третьем — премьер-министр Михаил Мишустин (11%).





Всего с ноября 2017 года по май 2020 рейтинг доверия россиян к Владимиру Путину снизился с 59% до 25%.