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30 мая,
2020
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Социологи: уровень доверия россиян к Путину упал

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

По информации опроса «Левада-центра», рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину снова упал. Только 25% опрошенных соотнесли Владимира Путина к числу политиков, которым они доверяют.

Социологи: уровень доверия россиян к Путину упал

Речь идет об открытом вопросе, когда респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют. По сравнению с таким же опросом прошлого месяца, рейтинг доверия к президенту упал на три процента. На втором месте находится глава Минобороны Сергей Шойгу (14%), на третьем — премьер-министр Михаил Мишустин (11%).


Всего с ноября 2017 года по май 2020 рейтинг доверия россиян к Владимиру Путину снизился с 59% до 25%.

Социологи: уровень доверия россиян к Путину упал

Согласно опросу, больше всего президенту доверяют пенсионеры, женщины старше 55 лет, руководители и директора. 


Среди одобряющих Владимира Путина 75% примут участие в объявленном голосовании по изменению Конституции, 25% – не будут или не знают, будут или нет; среди не одобряющих деятельность президента – 52% заявили, что будут участвовать в голосовании, а 48% – нет. 


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