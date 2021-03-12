Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 3,4%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%. Их средний размер составит 10 183 рубля.





У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.





«Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан – это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», — отметили в Минтруда.





Получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.