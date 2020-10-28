Сочи, Алтай и Киреевск: где отдыхали томичи во время пандемии

«42% отдыхающих выбрали юг России, а на Алтай отправились — 30% томских туристов. Остальные 28% распределились между маршрутами в сторону Москвы и Питера, а также в соседние регионы: Кемерово, Красноярск, Новосибирск. За границей отдохнули всего 8% томичей — в основном, в марте и сентябре».

Добавим, что по данным аналитиков МТС Банка, летом 2020 года томичи отдыхали меньше и дешевле. В частности, в июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах уменьшилось на 6% по сравнению с прошлым годом, а в августе – уже на 45%. При этом уменьшился и средний чек – на 7% в июле и на 44% в августе, что указывает на востребованность бюджетного отдыха.

Кроме того, в текущем году значительно выросло количество транзакций по железнодорожным билетам: в июле – в 3,2 раза, в августе – в 3,7 раза. По авиабилетам, наоборот, в июле произошло снижение на 13%, а в августе – уже на 32%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге «упали»: на 43% в июле и 29% в августе. Авиатранспорт тоже показал удешевление – на 5% в июле и на 4% в августе по сравнению с прошлым годом.





Летом 2020 года томичи выбирали бюджетный отдых внутри региона, предпочитая активный отдых на турбазах Победы, Киреевска или на собственных дачах, делают вывод аналитики МТС. В первом полугодии 2020 года в пригороде Томска были установлены дополнительные базовые станции 4G, что позволило увеличить скорости мобильного интернета в указанных населенных пунктах в среднем в 2 раза и сделать загородный отдых более комфортным.