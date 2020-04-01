Собственнику «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому предъявили обвинение

Управление по расследованию особо важных дел СК России предъявило Вячеславу Вишневскому, экстрадированному из Польши на прошлой неделе, обвинение по статье «дача взятки».

Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было. В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, — говорится в сообщении СК РФ.

«На деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерове, приобрел дорогостоящее имущество. В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании», — говорится в сообщении.

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Тогда органы установили, что он находится в Испании, занимается строительным бизнесом.

В марте 2019 года Вишневского задержали в Польше. В конце марта по отношению к задержанному был применен временный арест с целью экстрадиции в РФ. 24 марта 2019 года бизнесмена экстрадировали в Россию. По прибытию у него взяли тест на коронавирус и после получения отрицательного результата предъявили обвинение.





Отметим, Вячеслав Вишневский родился в Томске в 1977 году, был профессиональным футболистом. Карьеру он начал в «Томи» в 1994 году. После завершения карьеры футболиста Вишневский возглавил томскую кондитерскую фабрику «Красная звезда».





Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в нем погибли 60 человек, большинство из них дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра. По делу о гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» привлечено к уголовной ответственности 15 человек.





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