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27 декабря,
2020
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Новости

Собственников заставили снять рекламу с фасада томского дома-памятника на Ленина

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске со старинного здания, расположенного на Ленина, 78, сняли незаконную рекламу. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. 

Собственников заставили снять рекламу с фасада томского дома-памятника на Ленина
Фото: Обладминистрация

Рекламные конструкции, установленные на фасаде, нарушали визуальное восприятие памятника, отмечают в обладминистрации.


По просьбе комитета по охране памятников и администрации Советского района собственники убрали все вывески. 

Собственников заставили снять рекламу с фасада томского дома-памятника на Ленина
Фото: Обладминистрация

«Уникальность объекта — в сплошном фасаде, формирующем периметральный тип застройки квартала. Такой тип застройки характерен для Санкт-Петербурга и городов Европы, в Томске таких домов немного, — сообщила председатель комитета Елена Перетягина. — Памятник гармонично объединяет элементы классицизма и эклектики. Нельзя переоценить и градостроительное значение бывшей городской управы. Она формирует целый квартал, «держит» угол перекрестка, Театральный сквер и красную линию главного проспекта Томска».


Елена Перетягина также отметила, что на контроле комитета находится и размещение рекламы на отремонтированном фасаде памятника регионального значения «Пассаж Второва» по пр. Ленина, 111.


Для справки: Дом по пр. Ленина, 78 охраняется государством с 1997 году.  С 1900 года здесь находилась городская управа, куда в 1904 году поступил на работу чертежником Сергей Киров. В ночь с 4 на 5 марта 1917 года в здании состоялось последнее официальное открытое заседание членов подпольного Военно-Социалистического Союза, созданного большевиками для ведения революционной работы в войсках.  До декабря 1962 года в доме находился клуб и общежитие Томского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта, а с 1962 года — кинотеатр «Детский зритель».

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