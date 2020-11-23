«Снова закрывают рот»: в Томске прошла акция против внесения поправок в закон о митингах

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Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин предложил ужесточить закон о митингах. Если предложенные поправки примут, то очереди на одиночный пикет будут считаться массовым пикетом и их надо будет согласовывать, а о финансировании митингов надо будет отчитываться.

«То есть, где и когда проводить митинг или пикет теперь решает власть. Организатор может только отказаться, если ему не понравится предложенный вариант. Власти также смогут отозвать разрешение на проведение уже согласованной акции, если считают, например, что организаторы не смогут обеспечить безопасность», — прокомментировала предлагаемые поправки депутат гордумы, координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева.



Четыре депутата томской Думы от партии КПРФ, а также двое комсомольцев провели в центре Томска одиночные пикеты против внесения поправок



«Меня в этом законопроекте не устраивает все. У нас и так мало прав для волеизъявления, а теперь еще и хотят пикетные очереди принимать за митинги. Это уже слишком. Особенно сегодня, когда эта ситуация с ковидом. Народ и так считает себя зажатым полностью, митинги не разрешают. А сейчас у людей отнимают последний шанс привлечь внимание к проблеме. Я считают этот законопроект преступным», — прокомментировал ТВ2 депутат гордумы Валод Чолахян.

Фото: предоставлено Томским обкомом КПРФ

«Воспользовавшись пандемией коронавируса и другими отвлекающими факторами — партия Путина хочет без шума и пыли «закрутить гайки». А вернее продолжить их закручивание. Вяткин предлагает признавать публичным мероприятием не только «совокупность» одиночных пикетов, но и «поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования» (то есть пикетные очереди), а также «массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах» (сходы). Это, на мой взгляд, самое главное. Массовые одиночные пикеты, пикетные очереди — то, что вынуждены делать политические активисты, чтобы привлечь внимание к проблемам. Ведь для согласования митинга — нужно пройти огонь и воду. Я с этим стакивался уже не раз. Если законопроект будет принят, то это будет фактическим запретом на хоть сколько-то заметную и легальную уличную политику», — говорит другой участник пикетов Вячеслав Третьяков.