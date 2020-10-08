Снова 110 случаев коронавируса подтвердили в Томской области

110 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Два пациента скончались.
Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 77 человек.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 70 человек, у 22-х признаки ОРВИ, у 18-ти – пневмония.
В обсерваторах под Томском находятся 48 человек.
Зарегистрирована смерть двух человек от коронавирусной инфекции. Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – у обоих был сахарный диабет, один также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемией головного мозга. У заболевших была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью.
За весь период в Томской области установлены 8323 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6660, умерших 90.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 08.10.2020 остаются 246 111 человек.
Напомним, с 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.
За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: на должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции на месяц, до 1 ноября. А оперштаб рекомендовал томским предприятиям перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.
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