Снова 110 случаев коронавируса подтвердили в Томской области

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110 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Два пациента скончались.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 77 человек.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 70 человек, у 22-х признаки ОРВИ, у 18-ти – пневмония.

В обсерваторах под Томском находятся 48 человек.

Зарегистрирована смерть двух человек от коронавирусной инфекции. Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – у обоих был сахарный диабет, один также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемией головного мозга. У заболевших была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью.

За весь период в Томской области установлены 8323 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6660, умерших 90.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 08.10.2020 остаются 246 111 человек.