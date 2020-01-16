Сносить или подрезать? Ландшафтная комиссия обсудила судьбу деревьев в Томске

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Заседание ландшафтной комиссии началось с переклички. Заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус поинтересовался все ли на месте и есть ли кворум. Оказалось, что никого сегодня от общественности нет и одна из представительниц районных администраций не удержалась и воскликнула: «Ну, и слава Богу!». Без общественников, которые, как выяснилось, сегодня в это время были на защите диссертации в ТГУ, представителей городской и районных администраций оказалось достаточно для кворума. Впрочем, большой беды от того, что не было научной общественности не случилось. Заммэра Вячеслав Черноус был настроен решительно и стоял горой за каждое деревце.

Березу в микрорайоне Наука спасти не удалось. Она мешала Горсетям прокладывать трассу электроснабжения. Вячеслав Черноус в качестве компенсации предложил администрации Советского района высадить вместо одной снесенной березы 5 молоденьких. Так в протокол и записали.

«Томскводоканалу» повезло меньше, чем Горсетям. Для строительства канализационной линии к зданию новой школы на Никитина, 8 они просили разрешить им снести тополь на Гоголя, 13 и несколько кленов.

«Обязательно траншея должна проходить именно там, где растет тополь», - поинтересовался Вячеслав Черноус? Поскольку никто на этот вопрос не смог ответить, то ландшафтная комиссия решила порекомендовать «Томскводоканалу» найти другое проектное решение и оставить молодой, здоровый тополь рядом с домом.

Повторно пришлось отказать и областному депутату Сергею Автомонову, который просил снести несколько деревьев рядом с домом по Фрунзе, 23. Просил он за свою бывшую районную администрацию, которой нужно снести зеленые насаждения для благоустройства детской игровой площадки с размещением малых архитектурных форм. Представитель администрации Советского района Светлана Жуковина подтвердила, что в будущем на этом месте они собираются комплексно благоустраивать место рядом с домом Фрунзе, 23 — сносить гаражи, убирать свалку, сносить заросли кленов. Вот только когда именно начнется благоустройство Светлана Жуковина ответить не смогла. Как и предоставить проект детской площадки. Поэтому комиссия предложила сначала предоставить проект благоустройства с малыми архитектурными формами, убрать гаражи, а уже затем вернуться к рассмотрению вопроса о зарослях клена. По мнению Вячеслава Черноуса, неплохо бы деревья не сносить, а включить в проект детской площадки. «Если нет еще даже проекта детской площадки, то зачем мы вообще этот вопрос сейчас рассматриваем? Вдруг мы деревья снесем, а вы скажете, что передумали делать площадку на этом месте», - подвел итог заммэра.

Наибольшую дискуссию вызвала заявка Кировского района о сносе деревьев на улице Карташова от переулка Ишимского до улицы Дзержинского. Жители близлежащих домов жалуются, что ветки деревьев падают на автомобили, которые останавливаются на этом участке улицы. Представитель администрации Кировского района пояснила, что не настаивает на сносе тополей и что администрацию устроит подрезка веток.

Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев решил высказать свое мнение: «Мы почему раньше отдавали предпочтение подрезке деревьев, а не сносу? Потому что было сформировано такое общественное мнение, что нельзя сносить деревья полностью и надо оставлять хоть какую-то зеленку. Сейчас общественное мнение поменялось или пытается поменяться силами компании ТВ2, и мы идем на встречу этой перемене. Мы предлагаем сносить полностью старые деревья, корчевать пни и садить что-то новое».

На предложение упомянутого ТВ2 подходить к ситуации дифференцировано и убирать только аварийные деревья, Сергей Аушев отметил, что если ветки падают с дерева, то можно считать его аварийным, потому что оно не выдерживает ветровой нагрузки.«Мы делали подрезку именно потому что общество не было готово к замене старых деревьев на новые. Сейчас оно готово и надо сносить и садить новые деревья».

Заммэра Вячеслав Черноус не согласился с поголовным сносом деревьев и уточнил, сколько тополей хотят убрать. Оказалось 14 штук. Сколько из них аварийных информации не было.

Как компромиссный вариант, заместитель начальника Департамента по благоустройству Наталья Цветкова предложила провести обрезку вершин и посадить между деревьями саженцы. Когда молодые деревья подрастут и распушатся, то убрать старые деревья.

Поскольку мнение разделилось, то решили голосовать. Победил вариант Натальи Цветковой — обрезать и высадить саженцы среди деревьев.

Заявку депутата гордумы Василия Еремина по сносу деревьев на улице Трудовой решили удовлетворить частично, т. е. не сносить тополя, а лишь подрезать ветки. Плюс убрать три засохших березы.

По другой заявке депутата Еремина по поводу сноса и обрезки деревьев по проспекту Ленина от Дальне-Ключевской до остановки «Линия» комиссия решила убрать уже 10 мертвых деревьев полностью, а остальные 69 тополей подрезать.

Компенсационные посадки сначала решили поручить администрации Ленинского района, но затем Сергей Аушев предложил это сделать силами департамента по бгагоустройству. «Приживаемость деревьев «Зеленстроя» 90 %. А у деревьев, которые высажены на субботниках — 20-30-40%. Все, что высаживают люди сами, потом приходится «Зеленстрою» пересаживать».