Снимок «Волк-улыбака» из красноярского заповедника победил на всероссийском конкурсе
Снимок улыбающегося волка из Саяно-Шушенского заповедника победил во всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2019». Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на сайт национального конкурса.
Фото под названием «Волк-улыбака» набрало 321 голос и стало победителем конкурса в номинации «Хищники». Снимок «Ибрис саянский», также сделанный в Саяно-Шушенском заповеднике, стал призером конкурса в номинации «Кошачьи».
Больше фото животных, растений и пейзажей Саяно-Шушенского заповедника можно увидеть по этой ссылке.
Пятый сезон всероссийского конкурса «Фотоловушка-2019» проходил с 9 сентября по 25 декабря 2019 года. Конкурс организует компания «Проект «Лесной Мониторинг» вместе с журналом «Магия настоящего Сафари» и Центром по изучению и сохранению популяции амурского тигра.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?