Снимок «Волк-улыбака» из красноярского заповедника победил на всероссийском конкурсе

Новости

Снимок улыбающегося волка из Саяно-Шушенского заповедника победил во всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2019». Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на сайт национального конкурса.

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Фото под названием «Волк-улыбака» набрало 321 голос и стало победителем конкурса в номинации «Хищники». Снимок «Ибрис саянский», также сделанный в Саяно-Шушенском заповеднике, стал призером конкурса в номинации «Кошачьи».

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Больше фото животных, растений и пейзажей Саяно-Шушенского заповедника можно увидеть по этой ссылке.