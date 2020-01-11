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11 января,
2020
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Снимок «Волк-улыбака» из красноярского заповедника победил на всероссийском конкурсе

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Снимок улыбающегося волка из Саяно-Шушенского заповедника победил во всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2019». Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на сайт национального конкурса.

«Волк-улыбака»
«Волк-улыбака»
Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Фото под названием «Волк-улыбака» набрало 321 голос и стало победителем конкурса в номинации «Хищники». Снимок «Ибрис саянский», также сделанный в Саяно-Шушенском заповеднике, стал призером конкурса в номинации «Кошачьи».

«Ибрис саянский»
«Ибрис саянский»
Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Больше фото животных, растений и пейзажей Саяно-Шушенского заповедника можно увидеть по этой ссылке. 

Пятый сезон всероссийского конкурса «Фотоловушка-2019» проходил с 9 сентября по 25 декабря 2019 года. Конкурс организует компания «Проект «Лесной Мониторинг» вместе с журналом «Магия настоящего Сафари» и Центром по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

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