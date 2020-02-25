Снимки «черного неба» над Красноярском опубликовал в Сети известный фотограф

Новосибирский фотограф Вадим Махоров по пути на Байкал сделал снимки Красноярска. Город из-за плотного смога практически не видим с высоты. Напомним, 17 февраля Красноярск возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире.

В комментариях под публикацией красноярцы благодарят Вадима за внимание к проблеме, однако указывают на то, что летом смог бывает еще гуще.





Режим «черного неба» в Красноярске ввели 14 февраля, а 17 февраля город оказался в лидерах мирового рейтинга сайта мониторинга воздуха airvisual.com — с утра видимость из-за смога доходила до нулевой.





Красноярцы предложили массово рассказывать о режиме «черного неба» в Инстаграме и отмечать журналиста Юрия Дудя. Они хотят привлечь внимание Дудя и его команды к экологической проблеме города.





29 марта на Красной площади планируют провести митинг «За чистое небо».



