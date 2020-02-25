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25 февраля,
2020
Новости

Снимки «черного неба» над Красноярском опубликовал в Сети известный фотограф

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Новосибирский фотограф Вадим Махоров по пути на Байкал сделал снимки Красноярска. Город из-за плотного смога практически не видим с высоты. Напомним, 17 февраля Красноярск возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире.

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Больная тема для Красноярска - экология. Но я не могу не показать эти фотографии. Эти снимки я сделал 16-го февраля пролетая над городом во время нашего самолётного путешествия из Новосибирска на лёд Байкала. Согласно @nebo.community это был ещё не пик загрязнённости, на следующий день смог стал плотнее на четверть. ⠀ Обидно, что такой красивый город каждую зиму сталкивается с подобной ситуацией. ⠀ Ecological issue is quite a sensitive topic for Krasnoyarsk. I can't help showing you these photos. I took them on 16th February while flying over the city during out air trip from Novosibirsk to Baikal ice. According to @nebo.community this wasn't the real peak of air pollution, smog became even a quarter thicker next day. ⠀ It's a shame such a beautiful city faces this problem every winter. ⠀ #Красноярск #nebolive @pr.mira #зачистоенебо @clearskykrsk #Енисейскаясибирь #черноенебо #красноярскзадыхается @yurydud

Публикация от Vadim Makhorov (@makhorov)

В комментариях под публикацией красноярцы благодарят Вадима за внимание к проблеме, однако указывают на то, что летом смог бывает еще гуще.


Режим «черного неба» в Красноярске ввели 14 февраля, а 17 февраля город оказался в лидерах мирового рейтинга сайта мониторинга воздуха airvisual.com — с утра видимость из-за смога доходила до нулевой. 


Красноярцы предложили массово рассказывать о режиме «черного неба» в Инстаграме и отмечать журналиста Юрия Дудя. Они хотят привлечь внимание Дудя и его команды к экологической проблеме города. 

29 марта на Красной площади планируют провести митинг «За чистое небо».

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