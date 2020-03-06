Сними кино, выиграй 50 тысяч рублей. «Томские шоты» ждут участников!

Не знаете, как с пользой провести выходные? Возьмите камеру (телефон, фотоаппарат) и снимите очень короткое кино. Длительностью 7, 29, 60 секунд или до 5 минут в номинации «Моя семья в ХХ веке». Оригинальные киноидеи можно выгодно обменять на призы — гран-при 50 тысяч рублей (включая налоги и сборы) и не только. Времени на раскачку мало — работы принимаются до 1 апреля 2020 года.

Подробные правила конкурса и порядок действий — здесь. А поискать вдохновение и просто получить удовольствие от просмотра можно, познакомившись с прошлогодними шотами:





«7 секунд»

Есть идея для очень короткого киновысказывания? Тогда попробуйте сформулировать ее за 7 секунд! Здесь выложены конкурсные работы от (супер!) лаконичных режиссеров!





«29 секунд»

Как показывает практика, за 20+ секунд можно снять и драму, и комедию, и фильм ужасов. Заметим, по всем законам жанра: с завязкой, развитием, кульминацией и финалом!





«60 секунд»

За одну киношную минуту можно показать целую жизнь. Ну, или случай из жизни. При этом виртуозные режиссеры за 60 секунд не только высказываются сами, но и успевают дать слово своим героям!





«Моя семья в ХХ веке»

Самые сильные истории - невыдуманные. Мы предлагаем вам поискать сюжеты в семейных архивах. Что выпало на долю ваших родителей, бабушек и дедушек в ХХ веке? Расскажите. Время есть. До 5 минут.

