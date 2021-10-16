Снежных барсов, обитающих на Алтае, в Бурятии и Тыве, будут пересчитывать каждые пять лет

Министерство природы России утвердило рекомендации по мониторингу численности снежного барса в регионах страны. Согласно рекомендациям, учет специалисты будут проводить раз в пять лет, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) со ссылкой на министерство.

«Методика мониторинга состояния популяции снежного барса разработана по инициативе WWF и предлагает два основных подхода: фронтальный (полномасштабный) и ежегодный выборочный учет. Фронтальный учет планируется проводить раз в пять лет (в случае необходимости - чаще) для того, чтобы определять общую численность и границы распространения снежного барса в России, выявить основные угрозы», — сообщает фонд.

Выборочный учет будет проводиться раз в год в местах обитания, доступных для мониторинга. Он нужен, чтобы отследить изменение численности ирбиса в ключевых группировках.

Сейчас мониторинг численности барсов в России ведется на 13 ключевых участках: Республиках Алтай, Тува и Бурятия, юге Красноярского края. В этих регионах, по оценкам специалистов, обитает 90-95% российской популяции ирбисов.

Животное внесено в Красный список Международного союза охраны природы. Ирбис имеет статус редкого и исчезающего вида во всех странах, где обитает. Вид живет в России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Кыргызстане, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Бутане. По данным WWF, в России обитает 70−90 ирбисов. В 2019 году специалисты зафиксировали 65 особей. Эксперты считают, что 42-43 из них живут на Алтае, 12 — в Туве, еще 9 — в Бурятии.