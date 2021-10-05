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«сНежная буря» надвигается на Томск

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С 7 по 10 октября легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина, которое уже больше 25 лет странствует по миру, посетит Томск, чтобы окутать зрителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя ребенком. 

Что же такое «сНежное шоу» Славы Полунина и почему оно покорило весь мир? Это, прежде всего особый мир из света, удивительных декораций и спецэффектов и, конечно, потрясающей игры клоунов на сцене. Он словно охватывает паутиной все пространство зала, где происходит представление. И эта паутина реальна, она опускается со сцены на зрителей, и они тянут ее, окутывая весь зал.

Так же накрывает его и искусственный снег, который то усиливается, то ослабевает, то сдувается ветром, то ложится шапками на зрителей и клоунов.

Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребенке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

Клоуны в «сНежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут представления оказаться как бы внутри представления и стать его частью.

В роли желтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской. 

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU. Заказ билетов ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47. Наличие билета для ребенка обязательно!

Возрастное ограничение 6+

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