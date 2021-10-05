«сНежная буря» надвигается на Томск

С 7 по 10 октября легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина, которое уже больше 25 лет странствует по миру, посетит Томск, чтобы окутать зрителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя ребенком.

Что же такое «сНежное шоу» Славы Полунина и почему оно покорило весь мир? Это, прежде всего особый мир из света, удивительных декораций и спецэффектов и, конечно, потрясающей игры клоунов на сцене. Он словно охватывает паутиной все пространство зала, где происходит представление. И эта паутина реальна, она опускается со сцены на зрителей, и они тянут ее, окутывая весь зал.