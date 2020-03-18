Добрые новости
18 марта,
2020
1
фото
Новости

Снесенную ураганом кровлю крыши восстановят за счет ТСЖ

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

ТСЖ восстановит кровлю жилого дома, которую снесло сильным ветром 16 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Снесенную ураганом кровлю крыши восстановят за счет ТСЖ
Фото: пресс-служба мэрии Томска

16 марта сильным ветром снесло элементы крыши дома на ул. Усова, 42. Сразу после происшествия на место выехали сотрудники администрации Кировского района, городской оперативно-дежурной службы и специалисты поисково-спасательной службы, которые провели необходимые работы по демонтажу опасных и закрепили поврежденные участки.


По информации Кировской районной администрации, дом обслуживается ТСЖ «Томь-2007», у которого открыт специальный счет, где аккумулируются средства населения дома для капитального ремонта. ТСЖ может их расходовать на работы капитального характера. Они могут быть использованы для восстановления кровли.


Руководство ТСЖ уже встретилось с подрядчиками. В ближайшее время будет подготовлена проектно-сметная документация и определена стоимость ремонта.


Добавим, по информации МЧС, на 18 марта в регионе объявлено оперативное предупреждение. Скорость ветра может достигать 23 метров в секунду. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.