Снесенную ураганом кровлю крыши восстановят за счет ТСЖ

16 марта сильным ветром снесло элементы крыши дома на ул. Усова, 42. Сразу после происшествия на место выехали сотрудники администрации Кировского района, городской оперативно-дежурной службы и специалисты поисково-спасательной службы, которые провели необходимые работы по демонтажу опасных и закрепили поврежденные участки.





По информации Кировской районной администрации, дом обслуживается ТСЖ «Томь-2007», у которого открыт специальный счет, где аккумулируются средства населения дома для капитального ремонта. ТСЖ может их расходовать на работы капитального характера. Они могут быть использованы для восстановления кровли.





Руководство ТСЖ уже встретилось с подрядчиками. В ближайшее время будет подготовлена проектно-сметная документация и определена стоимость ремонта.





Добавим, по информации МЧС, на 18 марта в регионе объявлено оперативное предупреждение. Скорость ветра может достигать 23 метров в секунду.