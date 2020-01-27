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27 января,
2020
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Снегопад с ветром до 22 метров в секунду ожидают томичей во вторник

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сильный снегопад, метель и порывы ветра до 22 метров в секунду ожидают томичей во вторник, 28 января. В региональном МЧС объявили штормовое предупреждение.

Снегопад с ветром до 22 метров в секунду ожидают томичей во вторник

По данным Томского гидрометцентра, температура ночью по региону ожидается -4…-9°С, местами до -14°С, днем -2…-7°С, местами -8…-13°С. В Томске синоптики прогнозируют ночью -5…-7°С, днем -2…-4°С.


В связи с ухудшением погодных условий горожан просят соблюдать осторожность на дорогах и при переходе проезжей части, соблюдать правила личной безопасности, правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. Во время усиления ветра горожанам рекомендуют избегать опасных мест: не проходить вблизи щитовой рекламы, слабозакрепленных конструкций, наклоненных деревьев.


Добавим, за прошедшие выходные в городе выпала декадная норма осадков — 13 мм. За три дня коммунальные службы Томска вывезли с городских улиц 16 тыс. тонн снега. За три дня бригады «ТомскСАХ» вывезли снег с 30 участков и 215 тротуаров.

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