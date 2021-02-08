Снег упал на автомобиль. Что делать?
В Томске снег упал с крыш и повредил несколько автомобилей. Рассказываем, что делать в этом случае.
Если снег упал на машину (нет пострадавших):
1. Вызвать участкового, чтобы он составил по данному происшествию протокол.
2. Вызвать представителей управляющей компании, чтобы они составили по данному происшествию акт.
3. Если есть свидетели происшествия, записать их координаты.
Если пострадавшие есть, то нужно:
1. Пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого будет выдано медицинское заключение о характере и тяжести травм, полученных пострадавшим.
2. Если есть свидетели происшествия, кто оказывал пострадавшему первую помощь, записать их координаты.
3. Вызвать представителей управляющей компании, обслуживающей дом. В УК должны составить по данному происшествию акт.
После пострадавший (или его представители) пишут претензию в управляющую компанию на возмещение ущерба.
Если договориться с УК не получается, то можно подавать исковое заявление в суд.
Если причиненный ущерб до 50 000 рублей, то дело будет рассматривать Мировой суд, если ущерб более 50 000, то районный суд.
Администрация города сообщила, что окажет юридическую помощь горожанам, чьи автомобили пострадали от схода снега.
«При резком перепаде температуры самым главным является обеспечение безопасности томичей. Задача районов и «Санитарной милиции» заключалась в организации системного контроля за своевременной уборкой снега с кровель и во дворах домов, наведении порядка в городе метр за метром, — отметил и.о. мэр Михаил Ратнер. — Работа во дворах должна быть последовательной – сбросили снег с крыши, сразу же очистили двор или тротуар. Сегодня, как и в выходные, главы районов должны «жить» на своих территориях, отрабатывая с собственниками зданий вопросы уборки снега с прилегающих дорог и крыш. Кроме того, обращаю ваше внимание на прогноз синоптиков, в соответствии с которым в областном центре ожидается похолодание с усилением порывов ветра, это также грозит возможным сходом снега».
Если вы видите нависшую глыбу снега на крыша, то сообщить об этом можно по телефонам Санитарной милиции:
📌Кировский район: 46-92-18
📌Ленинский район: 46-92-14
📌Октябрьский район: 46-92-17
📌Советский район: 46-92-15
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