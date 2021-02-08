Снег упал на автомобиль. Что делать?

В Томске снег упал с крыш и повредил несколько автомобилей. Рассказываем, что делать в этом случае.

Если снег упал на машину (нет пострадавших):





1. Вызвать участкового, чтобы он составил по данному происшествию протокол.

2. Вызвать представителей управляющей компании, чтобы они составили по данному происшествию акт.

3. Если есть свидетели происшествия, записать их координаты.





Если пострадавшие есть, то нужно:





1. Пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого будет выдано медицинское заключение о характере и тяжести травм, полученных пострадавшим.

2. Если есть свидетели происшествия, кто оказывал пострадавшему первую помощь, записать их координаты.

3. Вызвать представителей управляющей компании, обслуживающей дом. В УК должны составить по данному происшествию акт.





После пострадавший (или его представители) пишут претензию в управляющую компанию на возмещение ущерба.

Если договориться с УК не получается, то можно подавать исковое заявление в суд.





Если причиненный ущерб до 50 000 рублей, то дело будет рассматривать Мировой суд, если ущерб более 50 000, то районный суд.