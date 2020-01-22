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22 января,
2020
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Снег и метели вернутся в Томскую область: объявлено оперативное предупреждение

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске с 23 по 25 января ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, снегопады, метели и гололед.

Снег и метели вернутся в Томскую область: объявлено оперативное предупреждение

По информации синоптиков, в четверг, 23 января, ожидается резкое повышение температуры. Ночью по региону ожидается от -11 до -16°С, местами до -21°С, днем от -3 до -8°С. В Томске ночью ожидается  от -13 до -15°С, а днем от -3 до -5°С.


В связи со сменой погоды водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и обгонов.


Также предупреждают, что при повышении температуры возможен сход снега и наледи с крыш домов — нужно осторожно проходить рядом со зданиями.

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