Снег и метели вернутся в Томскую область: объявлено оперативное предупреждение

В Томске с 23 по 25 января ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, снегопады, метели и гололед.

По информации синоптиков, в четверг, 23 января, ожидается резкое повышение температуры. Ночью по региону ожидается от -11 до -16°С, местами до -21°С, днем от -3 до -8°С. В Томске ночью ожидается от -13 до -15°С, а днем от -3 до -5°С.





В связи со сменой погоды водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и обгонов.





Также предупреждают, что при повышении температуры возможен сход снега и наледи с крыш домов — нужно осторожно проходить рядом со зданиями.