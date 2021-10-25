Снег и гололед прогнозируют синоптики 26 октября в Томской области

По данным Томского гидрометцентра, днем 26 октября и ночью 27 октября по области ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Местами прогнозируется гололед, ветер со скоростью до 18-23 м/с. Ожидается похолодание, на севере региона может установиться снежный покров.

Согласно прогнозу, на вторник, 26 октября, температура ночью в Томской области прогнозируется на уровне -2…+3 °С, местами до -7 °С. Днем ожидается потепление до +2…+7 °С, местами до +12 °С. В Томске синоптики ожидают ночью 0…+2 °С, днем +10…+12 °С.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. МЧС предупреждает о возможном падении слабозакрепленных конструкций, дорожно-транспортных происшествиях, пожарах в жилом секторе.