Снег и дождь: оперативное предупреждение объявили в Томской области

В МЧС объявили об оперативном предупреждении 21 марта в Томской области. Ожидаются дожди, снег, местами гололедица.





По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта по области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами по юго-востоку без существенных осадков, в отдельных районах гололедные явления, усиление ветра с порывами ночью до 15-20 м/с, днем до 17-22 м/с, в отдельных районах гололедные явления, на дорогах ночью и утром сильная гололедица.