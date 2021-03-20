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20 марта,
2021
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Снег и дождь: оперативное предупреждение объявили в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В МЧС объявили об оперативном предупреждении 21 марта в Томской области. Ожидаются дожди, снег, местами гололедица.


По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  21 марта по области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами по юго-востоку без существенных осадков, в отдельных районах гололедные явления, усиление ветра с порывами ночью до 15-20 м/с, днем до 17-22 м/с, в отдельных районах гололедные явления, на дорогах ночью и утром сильная гололедица.

Снег и дождь: оперативное предупреждение объявили в Томской области

Ранее синоптики сообщали, что температура выше нормы на 8 градусов прогнозируется в ряде регионов Сибири. В выходные ожидаются плюсовые значения. На Алтае может потеплеть до +15.


По данным синоптиков, 21 марта в Томске ожидается температура ночью 0…-2°C, днем — 3…+5°C.​


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