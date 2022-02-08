«Снаряжение такое, будто на войну собрались»: депутат Олег Громов предлагает ограничить передвижение по лесу на снегоходах

Прожив всю сознательную жизнь в Асино, я не устаю восторгаться неповторимой красотой Сибири и говорить о наших природных жемчужинах - тайге, лесных угодьях, расположенных в поймах местных рек, озерах, - пишет Олег Громов.

С детства я зачитывался произведениями Валериана Правдухина, чуткого натуралиста, страстного охотника, неутомимого рыболова, путешественника, влюбленного в природу и видящего мир в богатстве красок и звуков. После прочтения его рассказов особенно остро возникает ощущение перемен, которые уже претерпела природа и которые ожидают ее в будущем. В 30-х годах прошлого века он бывал в Томской области и точно подметил, что природа у нас очень хрупкая, климат неблагоприятный. Для сохранения экосистемы нужно очень бережно относиться к природным ресурсам. Для сравнения он упоминал свои родные края, где дичь водилась в изобилии. Только зайдешь в лес - дрофа или тетерев взлетел, заяц мелькнул, марал пробежал… В Сибири с ее морозами количественное разнообразие животного мира далеко не такое богатое. И, к сожалению, с годами уменьшению дичи способствует человек. На сибирскую природу происходит давление, которое грозит разрушить окончательно этот хрупкий мир.