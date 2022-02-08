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«Снаряжение такое, будто на войну собрались»: депутат Олег Громов предлагает ограничить передвижение по лесу на снегоходах

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Депутат Законодательной Думы Томской области, член фракции «Единая Россия» Олег Громов планирует обратиться в региональный парламент с предложением ограничить бесконтрольное движение по лесам Томской области на снегоходах. Он считает, что для любителей покататься по зимней тайге следует создать трассы в специально отведенных местах, чтобы не страдал животный мир. Депутат рассказал о своем видении проблемы сохранения природных богатств Сибири на сайте облдумы. Напомним, что Олег Громов представляет избирателей Асиновского района и избран по одномандатному избирательному округу № 14 .

Автор:  Законодательная Дума Томской области
Олег Громов
Автор:  Законодательная Дума Томской области
Олег Громов

Прожив всю сознательную жизнь в Асино, я не устаю восторгаться неповторимой красотой Сибири и говорить о наших природных жемчужинах - тайге, лесных угодьях, расположенных в поймах местных рек, озерах, - пишет Олег Громов.

С детства я зачитывался произведениями Валериана Правдухина, чуткого натуралиста, страстного охотника, неутомимого рыболова, путешественника, влюбленного в природу и видящего мир в богатстве красок и звуков. После прочтения его рассказов особенно остро возникает ощущение перемен, которые уже претерпела природа и которые ожидают ее в будущем. В 30-х годах прошлого века он бывал в Томской области и точно подметил, что природа у нас очень хрупкая, климат неблагоприятный. Для сохранения экосистемы нужно очень бережно относиться к природным ресурсам. Для сравнения он упоминал свои родные края, где дичь водилась в изобилии. Только зайдешь в лес - дрофа или тетерев взлетел, заяц мелькнул, марал пробежал… В Сибири с ее морозами количественное разнообразие животного мира далеко не такое богатое. И, к сожалению, с годами уменьшению дичи способствует человек. На сибирскую природу происходит давление, которое грозит разрушить окончательно этот хрупкий мир.

В советское время Олег Громов подрабатывал штатным охотником, добывал лосей, соболей, сдавал добычу государству, зарабатывал охотничьим промыслом. Он хорошо помнит, как много раньше было лисы, зайца, тетерева, куропатки и другой дичи. 

Сейчас он просто охотник-любитель, любит походить на лыжах в лесу. И теперь по словам Олега Громова, стало редкостью встретить в лесу живность, даже лисиц стало мало. «Сокращение большинства видов животных связано со стремительной вырубкой лесов, с включением все больших территорий в активную хозяйственную деятельность: распашка полей, прокладывание дорог и т.д. Дикой тайги с каждым годом все меньше», - рассказывает Олег Громов.

Автор:  Законодательная Дума Томской области
Олег Громов
Автор:  Законодательная Дума Томской области
Олег Громов

Ощутимый удар наносят любители покататься на снегоходах, и, конечно, те, для кого охота стала «развлечением для богатых». И действительно, это люди по большей части далеко не бедные. Для них охота - это хобби, в которое они вкладывают большие средства. Владеют такой техникой, против которой ни один обитатель леса не выстоит. Джипы, вездеходы, тепловизоры, квадрокоптеры, целый арсенал оружия… Порой посмотришь - снаряжение такое, будто на войну собрались. После таких варварских вылазок на их пути не остается ни одного живого существа, ведь природа беззащитна. Кое-где у дичи есть возможность уцелеть, например, на заброшенных, заросших березняком полях. А вот на чистых местах, где можно проехать на снегоходах, шансов выжить нет. Спрятаться негде. Такое интенсивное наступление человека на девственную природу отнимает у многих животных последний очаг жизненного пространства.

Олег Громов считает, что настало время отказаться от бесконтрольного использования снегоходов, снизить масштабы незаконной охоты, ограничить отлов промысловых видов животных. В ближайшее время с этой инициативой он готовится выступить на заседании облдумы.

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