Сначала догазификация, потом концессия: что будет с газификацией Томской области в ближайшее время

В Томской области появился региональный штаб по газификации. Ранее президент страны Владимир Путин поручил обеспечить бесплатный подвод газа к домовладениям, расположенным вблизи внутрипоселковых газопроводов. Решению задачи догазификации и будет посвящена работа штаба.

По новому закону в России создается институт единого оператора газификации, которым станет «Газпром» с дочерними компаниями. Догазификация будет распространяться на населенные пункты, в которых уже проложены газораспределительные сети, с учетом поступивших заявок граждан. Направление использования газа — личные и домашние нужды, не связанные с предпринимательством.

Мероприятия по догазификации населенных пунктов будут выполняться на основании договоров о подключении. Томичи не будут оплачивать строительство газопроводов до границ их участков, при этом на земельные участки и строения должны быть оформлены права собственности.

Сейчас наиболее остро проблема газификации стоит в Томске. По оценке мэрии, сейчас 11 тысяч домовладений нуждаются в подключении к газу. Для решения проблемы администрация города разрабатывала концессионное соглашение с «Газпром газораспределение Томск», однако заключить его не удалось.

«По большому счету, мы пошли на опережение. Наша идеология была в том, чтобы одна компания занималась проектированием, строительством и эксплуатацией. Сейчас, понимая количество проблем, связанных с газификацией, президент внес этот федеральный закон. Как я понимаю, по большому счету, сегодня работа по концессии уходит на второй план. Мы должны понять механизмы догазификации, воспользоваться этими ресурсами и сэкономить свои деньги», — прокомментировал ТВ2 и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

По его словам, для реализации концессионного соглашения город должен был бы вложить около 350 млн рублей.

«Здесь все будет то же самое, только за счет этого закона. Если механизм догазификации будет таков, что какие-то приоритетные территории, мы сможем сделать за внебюджетный счет, то вопрос о концессии отложим на полочку», — рассказал Михаил Ратнер.

Сейчас мэрия приступит к изучению документов, которые будут регламентировать догазификацию. До 1 ноября 2021 года также должны быть разработаны дополнительные нормативно-правовые акты к закону. Кроме того, в мэрии проанализируют уже газифицированные территории на предмет «белых пятен».