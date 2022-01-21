Смотровые площадки и объекты для «тихого спорта» появятся рядом с «Буревестником»

В районе стадиона «Буревестник» построят 6 смотровых площадок и крытые помещения для игры в шахматы или настольный теннис. На это из областного фонда финансирования непредвиденных расходов выделено 10 миллионов рублей.

Также в этом году рядом с «Буревестником» планируют обустроить более 1,5 километров тропинок, веревочный парк и тренажерный комплекс для развития координации у детей. Планируется, что смотровые площадки, как и помещения для шахматистов, будут крытыми либо с консольным выносом (то есть закрепленными над спуском к реке).

Ранее в этом районе построили тропу, соединяющую «Буревестник» с нижней террасой лагерного сада — на это в рамках нацпроекта выделили 6,6 млн. Благоустройством территории занималось областное управление ФСИН, которое позже было оштрафовано за срыв сроков окончания работ.