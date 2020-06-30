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30 июня,
2020
Новости

Смотрите новости! #ПятничныйШот июня

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новая рубрика для любителей очень малых форм в кино — «Пятничный шот» — подводит итоги месяца. Поучаствовать в конкурсе лайт коротких видеозарисовок пожелали около десятка авторов, которые скучали по общению с природой и занятиям спортом в самоизоляции, тосковали по 90-м, просто прикалывались. А также высказывали в художественной форме свое отношение к жизненным реалиям — голосованию по поправкам, например.

После долгих дискуссий редакционный худсовет победителем месяца решил выбрать Алину Барабаш с ее роликом про новости.

Поздравляем Алину с заслуженной наградой — набором фирменных емкостей под шоты от ТВ2! Как забрать приз, можно узнать по телефону редакции 541-901.


Напоминаем, что поучаствовать в конкурсе «Пятничный шот» могут все желающие. Для этого нужно снять короткий ролик и выложить его в Инстаграм с хештегом #ПятничныйШот или прислать нам на почту portaltv2@mail.ru. Лучшие ролики, в зависимости от количества, мы будем выкладывать у нас на сайте раз в одну или две недели, а по итогам месяца награждать победителя фирменным мерчем ТВ2. 

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